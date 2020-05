Es braucht endlich die Wirtschaftsoffensive

Die angespannte Stimmung in der Corona-Krise hat zur Folge, dass Bürger genauer hinschauen. Auch bei der Kontrolle der Stadtverwaltung durch die Stadträte. Ein gutes Beispiel ist der von der Stadt geplante – aufgepasst! – Transformationsrat. Diese Idee, die Gmünd weniger Abhängigkeit von der Automobilindustrie und mehr Branchenvielfalt bringen soll, stellte die Verwaltung am Mittwoch in Ratsausschüssen vor. Die Stadt reagiert damit auf Digitalisierung, Stellenabbau bei Bosch AS und Corona. Die Stadträte signalisierten Zustimmung. Und hinterfragten. Ob dieser Rat mit 50 Mitgliedern nicht zu groß sei, fragte Christian Baron (CDU).