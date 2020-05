Konzert am See in den Startlöchern

Kultur Möglicherweise kann die erfolgreiche Konzertreihe am Aichstrut- und am Eisenbachsee im Spätsommer wieder beginnen.

Welzheimer Wald

Konzert am See: eine Erfolgsstory, die letztes Jahr durch Beschwerden von Nachbarn wegen des Lärms gestoppt wurde. Die Stadtverwaltung hatte für das Jahr 2019 weitere Konzerte untersagt. Für die kommende Saison waren nun wieder Konzerte am Aichstrutsee und am Eisenbachsee bei Pfahlbronn geplant. Dann kam Corona. „Durch die aktuelle politische Lage scheint es nun zahlreiche Hürden zu geben, ob und in welcher Form die Konzerte stattfinden können,“ berichtet Katwin Beringer, die von ihrem viel zu früh verstorbenen Vater die private Konzertreihe übernommen hat.

Musiker Ralf Hager, der bereits seit vier Jahren fast