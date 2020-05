Bundesligatalent kommt zum TSV Alfdorf/Lorch

Handball Der U19-Spieler von FA Göppingen, Jonas Reu, schließt sich dem TSV mit Doppelspielrecht an.

An diesem Sonntag hätte der TSV Alfdorf/Lorch sein letztes Spiel in der Saison 2019/2020 gegen die SV Weinstadt in der Lorcher Schäfersfeldhalle gespielt. Ein tolles Bezirksduell, das leider der Corona-Pandemie zum Opfer fiel.

Und wenn alles gut gelaufen wäre, so kann man durchaus spekulieren, wären die Mannen um Kapitän Markus Bareiß an der Tabellenspitze gestanden und man wäre möglicherweise sogar in die Baden-Württembergische Oberliga aufgestiegen.

Die Voraussetzungen waren günstig, da man, an Tabellenposition 2 stehend, am 28. März vor vermutlich vollem Haus in der Lorcher Schäfersfeldhalle gegen den Spitzenreiter VfL Waiblingen