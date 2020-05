Aus der Musikschule klingt es wieder

Schwäbisch Gmünd

Wir freuen uns alle, dass wir uns wieder sehen können“, sagt Friedemann Gramm, Leiter der städtischen Musikschule. Nicht nur über das Wiedersehen freut er sich, sondern auch über das Wiederhören: „Es war lange Zeit sehr still im Schwörhaus.“. Mit gewissen Auflagen wurde der Unterricht in der Musikschule am Erika-Künzel-Platz am Montag wieder aufgenommen.

„Wir dürfen wieder öffnen“, erklärt Gramm. Voraussetzung: die Einhaltung eines Hygieneplans. „Pianisten müssen die Tasten hinterher desinfizieren“, nennt der Musikschulleiter eine der Maßnahmen. Ebenso seien die Lehrerinnen