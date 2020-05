Sanierung der Ortsdurchfahrt ist für Herbst 2020 geplant

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen

Mit der Bitte, den Lärm und damit auch die Geschwindigkeit an der Ortsdurchfahrt von Hussenhofen zu reduzieren, haben sich bereits einige Hussenhöfer an Ortsvorsteher Josef Heissenberger gewandt. Dies berichtete er bei der Sitzung des Ortschaftsrats von Hussenhofen-Hirschmühle-Zimmern, die am Montagabend aus Hygieneschutzgründen wegen des Corona-Virus im Bürgersaal in der Mozartschule war.

Bernd Raubal vom städtischen Tiefbauamt, der mit Raphael Wieler vom Ordnungsamt zur Sitzung gekommen war, präsentierte den von ihm entwickelten Lärmaktionsplan der Stadt Gmünd.