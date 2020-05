Ein Haus mit Anschluss an die Bürgerschaft

Schwäbisch Gmünd

Der Umzug der rund 50 Bewohner des Elisabetenbergs bei Lorch rückt näher: in Schwäbisch Gmünd und in Aalen errichtet die Diakonie Stetten „gemeindeorientierte Wohnhäuser für Menschen mit geistiger Behinderung“, sagt Steffen Wilhelm, Pressesprecher der Einrichtung. In Schwäbisch Gmünd entsteht der Neubau nach Plänen des Stuttgarter Architekturbüros Rothenhöfer Schlumberger in der Willy-Schenk-Straße.

In diesen Tagen wurde dort ein noch bestehender Altbau entfernt. Dann kann auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Areal neu gebaut werden. Das Haus Elisabethenberg wird die Diakonie Stetten „aufgrund