Mehr Gewalt durch Corona?

Familien Noch gibt es keine belastbaren Zahlen. Experten gehen aber davon aus, dass während der Pandemie die körperliche Gewalt in Familien steigt.

Aalen/Schwäbisch Gmünd

Expertinnen und Experten schlagen seit Wochen Alarm. Keine Kita, keine Schule, keine Möglichkeit, Freunde zu treffen. Die Stimmung in vielen Familien sei explosiv, warnen sie. „Sämtliche Beratungsstellen merken das“, sagt auch Uta-Maria Steybe, die Aalener Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel. Die Kinder zuhause, die Väter oft in Kurzarbeit, finanzielle Sorgen, aber auch die ungewohnte Situation und die fehlende Freiheit sind eine Belastung. Und längst nicht jede Familie habe einen Garten oder einen Balkon, so Steybe. Sie könne sich vorstellen, dass sie selbst auch zu Brüllen