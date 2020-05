Der Tafel-Lieferservice ist gefragt

Grundversorgung Etwa 15 Kisten des Tafelladens liefert der DRK-Fahrdienst täglich an Bedürftige aus. Doch seit Freitag hat die Einrichtung zwei Großspender für Lebensmittel weniger.

Schwäbisch Gmünd

Steffen Witzke gerät ins Schwärmen, wenn er erzählt, was er und sein Team vom Gmünder Tafelladen in den vergangenen Wochen in die Kisten zur Auslieferung für Bedürftige gepackt haben: neben Obst und Gemüse unter anderem Mehl, Nudeln, Getränke-Packs und Konserven – „was man sich nur vorstellen kann“, fasst er zusammen. Zu verdanken waren diese Waren zwei Großspendern, die Tafelläden über mehrere Wochen mit hochwertigen Lebensmitteln versorgt hatten.

Diese Lieferungen endeten am vergangenen Freitag. Und dennoch wird der Lieferdienst des Tafelladens weitergehen, den Steffen Witzke Anfang April wegen