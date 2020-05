Günstige Tagespreise und ein Light-Tarif

SchwäbischGmünd. Im Fahrrad- und Pedelecverleihsystem RegioRadStuttgart gelten ab sofort deutlich günstigere Tagespreise. So kostet das Fahrrad zukünftig neun statt bisher 15 Euro, das Pedelecs 16 statt 22,50 Euro und das Lastenpedelecs 19 statt 26 Euro.

Gleichzeitig wurden die Tarife auf eine echte 24-Stunden-Nutzung umgestellt.

Die Deutsche Bahn, Betreiber von RegioRadStuttgart, führt die neuen Tagespreise in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Stuttgart und allen am RegioRad beteiligten Kommunen ein. Die neuen Tagespreise gelten zudem bundesweit in rund 80 weiteren Städten, in denen Räder der Call-a-Bike-Familie