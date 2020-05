600 Verstöße gegen die Corona-Regeln

Pandemie Bis zu 25 000 Euro Bußgeld drohen in der Stadt Aalen, wenn man sich nicht an die Verordnung hält.

Aalen. Inzwischen sind viele Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gelockert worden. Allerdings gibt es dazu Auflagen, an die sich Personen halten sollten. Beispielsweise die Abstandsregelungen, die Kontaktbeschränkungen aber auch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung beim Einkauf und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ob die Auflagen in Läden, Friseursalons, auf Spielplätzen und an beliebten Treffpunkten von Gruppen eingehalten werden, kontrollieren laut der Stadtverwaltung Aalen Mitarbeiter des Ordnungsamts. Wie die Stadt weiter mitteilt, wurde aus diesem Grund die Abteilung kurzfristig mit Personal aus anderen Bereichen aufgestockt.