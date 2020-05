Seit drei Tagen keine Infizierten

Heubach. Hände desinfizieren, Abstand halten, Mundschutz tragen: Auch der Gemeinderat Heubach tagte, übrigens in der Stadthalle, am Dienstag unter diesen „Corona-Bedingungen“. Bürgermeister Frederick Brütting erinnerte dabei an die dritte Märzwoche. Da sei eine Arztpraxis wegen Corona geschlossen gewesen, eine andere ohne Schutzausrüstung. Dazu kranke Heimkehrer aus Ischgl und die „furchtbaren Bilder“ aus Italiens Krankenhäuser. „Da hatte ich ein mulmiges Gefühl“, bekannte Brütting. Anfangs habe es in Heubach 20 positiv auf das Coronavirus getestete Personen gegeben, 141 waren in häuslicher Isolation.