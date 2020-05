Gemeinderat bringt Primalats Pläne weiter voran

Bauvorhaben Heubacher Gremium befürwortet Bebauungsplan in Lautern. Diskussion um Lärm und Verkehr.

Heubach. Der Gemeinderat Heubach beschloss am Dienstag, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Firma Primalat weiter zu verfolgen. Zuvor erläuterte Ingenieur Claus Wolf von LK&P, was und warum Primalat vorhat: Auslöser für den Bebauungsplan sei ein Antrag auf „Neubau eins Lagers- und Sozialtrakts“ gewesen. Dies sei laut Wolf nicht der Erweiterung der Produktion geschuldet, sondern „gestiegenen Anforderungen in der Lebensmittelhygiene“. Der Anbau sei nötig, um „den Betrieb zukunftsfähig aufzustellen“. Außerdem geplant: die Erweiterung der Halle im Nordosten um rund fünf Meter. Sie bringe beim Lärmschutz