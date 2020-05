Mit den Tagespost-Bienen durchs Jahr

Essingen

Bssss. Brummen dringt ans Ohr. Blumenduft liegt in der Luft. Bienen fliegen in ihren Stock und schwirren heraus. Zwischen einem Dutzend Bienenstöcken steht Dietmar Wiech – ohne Schutzausrüstung. „Meine Bienen sind sanftmütig“, sagt der Imker, der Teil der GT-Aktion „Bienenfreund“ ist. Ein Jahr lang begleitet diese Zeitung Dietmar Wiech und das Tagespost-Bienenvolk, das im Bienenschaugarten in Richtung Tauchenweiler lebt, um mehr über das Leben der Insekten herauszufinden. In diesem Teil der Serie geht’s um den Start des Bienenjahrs.

„So richtig geht das Jahr mit der Kirschblüte los“,