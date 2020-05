Nur mit Maske ins Kloster Lorch

Lorch

Seit dem 16. März war die Klosteranlage oberhalb Lorchs für Besucher geschlossen. „Ich habe damals gleich reagiert, als die Corona-Schutzmaßnahmen begannen“, sagt Carola Fischer. Nun freue sich die Geschäftsführerin der Kloster Lorch GmbH darauf, wieder für Besucher öffnen zu können.

Um den strengen Auflagen wegen Corona gerecht werden zu können, werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. So wird das Kloster lediglich am Wochenende und an Feiertagen von 11 bis 16 Uhr zugänglich sein. Zudem besteht Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. „Und natürlich soll der vorgeschriebene Abstand zwischen den Menschen eingehalten