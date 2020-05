Ein offenes Ohr gegen die Einsamkeit

Beratung Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Schwäbisch Gmünd bietet mittwochs eine „HörZeit“ an – eine Telefonhotline für ältere Mitbürger, die einfach reden wollen.

Schwäbisch Gmünd

Es ist ein großes Netzwerk, das für Senioren in Schwäbisch Gmünd und Umgebung aufgebaut ist. Egal, ob es um hauswirtschaftliche Hilfen im Alltag, Einkaufsdienste, pflegende Angebote oder auch beispielsweise um Mittagstische oder gemeinsame Treffen geht. Doch seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich das Leben auch für die älteren Mitbürger in der Stadt grundlegend verändert. Als Risikogruppe eingestuft, leben viele Senioren seit Wochen in Isolation. Sie treffen keine Angehörigen, gehen so manches Mal aus Angst nicht mehr aus der Wohnung und haben keine sozialen Kontakte