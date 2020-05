OB ruft Bürger zu Eigenverantwortung auf

Schwäbisch Gmünd. Oberbürgermeister Richard Arnold appelliert in der Corona-Krise an die Eigenverantwortung der Bürger. Diese sei „zentral“. Die Bürger würden vom Rathaus nichts „Bürokratisch-Paternalistisches“, keine Bevormundung bekommen. „Wir haben mündige Bürger“, sagte Arnold und nannte nochmal Abstand und Hygiene als „A und O“ in der jetzigen Phase. Der OB betonte zudem, dass die Corona-Krise nicht morgen vorbei ist: „Wir müssen uns auf einen Marathon einstellen“, sagte das Stadtoberhaupt am Mittwoch zu Beginn der Gemeinderatssitzung. Denn er könne nicht sehen, dass