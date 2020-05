167 neue Wohnungen in der Weststadt

Wohnungsbau Die Landes-Bau-Genossenschaft stellt im Gemeinderat ihre Pläne für das Areal der ehemaligen Gärtnerei Fehrle an der Goethestraße vor. Ab Montag sind die Pläne im Rathaus ausgestellt.

Schwäbisch Gmünd

Wie das geplante Neubaugebiet „Wohnen in den Fehrle-Gärten“ zwischen der Schwerzerallee und der Goethestraße in der Weststadt aussehen soll, hat Prokuristin Antje Durach von der Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg (LBG) am Mittwochabend den Gmünder Stadträten vorgestellt.

9

5

Das Neubaugebiet in Zahlen:Gebäude sind insgesamt auf dem ehemaligen Areal der Gärtnerei Fehrle in der Gmünder Weststadt geplant: Reihenhäuser im Westen genau wie Mehrfamilienhäuser und entlang der Goethestraße sogenannte Stadthäuser mit Maisonette-Wohnungen.Geschosse wird das höchste Gebäude haben, das mitten in dem Areal