Bäume für Weihnachten zum Teil kaputt

Natur Etliche Nordmanntannen der Mittelmühle Adelberg sind in den letzten Tagen erfroren. Der Grund: „Diese Art von Frost haben wir so noch nicht gesehen.“

Adelberg

Der Temperatursturz Anfang dieser Woche hat in den Weihnachtsbaumkulturen der Mittelmühle Adelberg – im wahrsten Sinne des Wortes – eiskalt zugeschlagen. Allerdings waren nur die Kulturen in den höheren Lagen betroffen. Dies sei eher ungewöhnlich, denn die Nachtfröste um die Eisheiligen schlagen eigentlich in Senken und Tallagen am heftigsten zu, meint Harald Müller von der Mittelmühle Adelberg. „Diese Art von Frost haben wir so noch nicht gesehen.“ Zuerst der Dauerregen, dann der Temperatursturz und danach klarte es auf und der Frost konnte zuschlagen.

Die frostempfindlichste Zeit