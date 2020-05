Bienenhalter werden ohne Stress

Aktion Dietmar Wiech bietet Bienenpatenschaften an. Was sich dahinter verbirgt, erzählt der Imker, dessen Bienen im Schaugarten Richtung Tauchenweiler leben, im Interview.

Essingen

Für Faulenzer ist ein Bienenleben nicht gerade geeignet. Waben bauen, den Stock pflegen, Drohnen füttern und, und, und. Auch ein Imker sollte nicht von der gemütlichen Sorte sein. Wer kein Imker ist und trotzdem etwas für die Tiere tun will, kann eine Bienenpatenschaft bei Dietmar Wiech übernehmen. Im Interview verrät der Imker, dessen Tiere im Bienenschaugarten in Richtung Tauchenweiler leben, was sich dahinter verbirgt.

Herr Wiech, für wen eignet sich denn eine Bienenpatenschaft?

Dietmar Wiech: Für alle, die der Natur etwas Gutes tun wollen aber nicht die Möglichkeit haben, aktiv zu werden. Wer zum Beispiel im Hochhaus wohnt,