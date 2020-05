Wie unser Mehl in die Regale kommt

Heimatsmühle Was wir einfach mal schnell im Supermarkt kaufen, wird in einem komplizierten Prozess produziert. Ein Besuch in der Heimatmühle.

Aalen

Wir kommen aus der Region. Das ist unsere Basis“, sagt Franz Xaver Ladenburger, Geschäftsführer der Heimatsmühle. Der Name ist Programm, das zeigt ein Besuch bei dem mittelständischen Unternehmen zwischen Wasseralfingen und Hüttlingen eindrücklich. Was nicht heißt, dass die Heimatsmühle mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur in der Region seine Partner hat. Das Korn für das Biomehl etwa bezieht die Mühle mit dem blauen Schriftzug vor allem aus Baden-Württemberg und Bayern. Bis dieses Korn aber in dem hohen Turm der Mühle zu Mehl wird, dauert es seine Zeit. Zeit,