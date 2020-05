Welchen Lärm bringt das Autokino mit sich?

Freizeit Der Standort am Nepperberg fürs Freilichtkino ist noch nicht fix, aber am wahrscheinlichsten.

Schwäbisch Gmünd. Bringt das in Schwäbisch Gmünd geplante Autokino Müll- und Lärmprobleme mit sich? Danach erkundigt sich Grünen-Fraktionschef Gabriel Baum in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Denn Kinobetreiber Heinz Lochmann hatte angekündigt, nach Schorndorf auch in Schwäbisch Gmünd zeitweise ein Autokino betreiben zu wollen. Den Eröffnungstermin könne er allerdings erst nennen, wenn die Bundesnetzagentur ihm eine Funkfrequenz zuteilt, die er für den Parkplatz am Nepperberg beantragt hat. Diese braucht es, damit die Besucher den Ton über ihre Autoradios empfangen können.