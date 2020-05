Gmünder Club Zappa auf Arte

„Das ist schon eine Adelung“, sagt Cristoforo ‘kriZe‘ Marrazzo vom Schwäbisch Gmünder Kulturclub Zappa. Die Auszeichnung, auf die er sich bezieht, ist quasi europäisch. Der Kulturkanal Arte wird in seiner Reihe „united we stream“ an diesem Samstag, 16. Mai, von 20 bis 0 Uhr, einen Abend aus dem Zappa streamen. Und da wird nicht nur einfach ein DJ alleine sein Werk verrichten. Auch, weil der Club an diesem Abend eigentlich sein dreijähriges Bestehen und der Verein Sandtogether bereits neujähriges Bestehen mit einer Party gefeiert hätten.

Wäre da nicht Corona. Die Pandemie-Verordnung setzt auch den Clubs