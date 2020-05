TSB holt den Wimpel

Im Mai wird es keine Sportveranstaltungen auf der Ostalb geben. In dieser Woche wurde nun auch im Fußball die Saison beendet. Ganz anders sah es vor einem Jahr aus. Die TSG Hofhernweiler-Unterrombach machte den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt. Fußball

Der FC Heidenheim siegt am letzten Spieltag der Saison gegen den FC Ingolstadt mit 4:2 und schickt die Schanzer in die Abstiegs-Relegation. Der FCH beendet die Saison auf dem fünften Tabellenplatz - lediglich zwei Punkte fehlen am Ende zu einem direkten Aufstiegsplatz. Die Elf von Trainer Frank Schmidt hat insgesamt 55 Punkte gesammelt.Der VfR Aalen verabschiedet