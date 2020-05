Viele Teile – ein Kreuz

Aktion Was in der Seelsorgeeinheit Leintal bis Fronleichnam zusammenwachsen kann.

Leinzell. „Viele kleine Teile, eine große Gemeinschaft“, steht auf dem noch leeren Kreuz, das sich bis Fronleichnam füllen soll. Und das damit die Gemeinden der Seelsorgeeinheit „Leintal“ ebenso zusammenbringen soll, wie die Menschen, die zurzeit wegen der Coronapandemie keinen Kontakt miteinander pflegen dürfen. Heike Röger hat sich zu dieser Idee inspirieren lassen – und sofort Mitmacher und Unterstützer gefunden, in Pastoralreferentin Beate Jammer und dem ganzen Pastoralteam, in Schreinermeister Georg Maier, der die Holzkreuze fertige wird, oder in der Firma Konrad Werner, die die Pappe