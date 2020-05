Roman über die Perlstrickerei

Literatur Die Reutlinger Buchautorin Iris Other hat eine historische Geschichte übers Perlstricken verfasst, die auch in Gmünd spielt.

Schwäbisch Gmünd. Ein neuer historischer Roman, der in Schwäbisch Gmünd spielt und die Perlstrickerei beschreibt, ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Die Reutlinger Autorin Iris Other hat den Roman verfasst. Schreiben ist für Iris Other wie ein Abtauchen in eine andere Welt. „In meiner Tasche ist immer ein kleiner Block, in den ich meine Ideen schreibe, oder ganze Passagen, die mir unterwegs einfallen, wenn ich gerade an einer neuen Geschichte arbeite“, sagt die Autorin.

Die Idee zum Roman

Wie entstand die Geschichte für „Die Perlstrickerin“? Die Idee zu diesem historischen Roman kam ihr, als sie in der Tageszeitung