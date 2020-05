Mann findet Baby-Eule

Das Tier kommt in die Hände einer Tierschutzorganisation.

Fellbach. Am Freitag brachte ein Mann eine Baby-Eule zum Polizeirevier Fellbach. Der Mann hatte das Tier auf dem Gehweg in der Kleinfeldstraße auf Höhe des dortigen Friedhofs aufgefunden. Der Vogel war möglicherweise verletzt. Von den Beamten wurde eine Tierschutzorganisation verständigt. Mitarbeiter der Organisation nahmen das Tier in Obhut.