Viele Bartholomäer spenden für Casola

Bartholomä. Mit großer Betroffenheit verfolgte Bartholomä die Corona-Krise in Italien mit den bedrückenden Bildern aus den oberitalienischen Kliniken, liegt doch Bartholomäs Partnergemeinde in der ebenfalls betroffenen Region Emilia-Romagna. Der inzwischen monatelange „Lockdown“ hat viele Familien in finanzielle Nöte gebracht, so dass Bürgermeister Giorgio Sagrini sich veranlasst sah, einen Spendenaufruf zu starten, um Bürger in Casola mit dringend Benötigtem des täglichen Bedarfs zu versorgen: Essen, Babyartikel, Hygieneartikel.

Für den Partnerschaftsverein Bartholomä „Amici