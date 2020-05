Museen wollen Eintritt erhöhen

Schwäbisch Gmünd. Die Stadt Gmünd will die Eintrittspreise in ihren Museen erhöhen. Nach zwölf Jahren sollen die Preise „moderat angehoben werden“. Die neuen Gebühren stellt die Verwaltung am Mittwoch um 16 Uhr im Stadtgarten den Stadträten des Verwaltungsausschusses vor. Danach kostet der Eintritt in die Dauerausstellungim Prediger ab sofort 3 Euro (bisher 2 Euro). Besucher, die eine Ermäßigung erhalten, bezahlen fortan 2 Euro (bisher 1 Euro). Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bleiben frei. Neu sein soll, dass der Besuch der Dauerausstellung an einem Tag in der Woche probeweise kostenfrei