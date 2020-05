Seit 65 Jahren keinen Tag getrennt

Schwäbisch Gmünd-Bettringen

Das Datum ihrer Hochzeit sei eigentlich der 1. Mai 1955, sagen Maria und Jakob Frank und lachen. Damals lebte das junge Paar in Nowosibirsk, „das Amt hat den Ehe erst am 17. Mai 1955 bestätigt und eingetragen“, erklären Maria und Jakob die leichten Datumsverwirrungen. Trotz der Komplikationen konnte das Paar eine wunderschöne Drei-Tage-Hochzeit feiern.

Maria stammt aus Schönfeld in der Ukraine, Jakob wurde im rund 150 Kilometer entfernten Sulz geboren. Während des Krieges lebten die beiden Familien in ihren deutschsprachigen Ortschaften in der Ukraine. „Wir hatten dort Haus und Hof, Vieh und