Gäste kommen langsam zurück

Gastronomie Am Montag gibt es noch viel Platz in den Straßencafés und Restaurants. Tourismus schätzt den Schritt zur Normalität.

Schwäbisch Gmünd

Das Leben in der Stadt ist zurück: Erste Besucher kommen am Montag in die Straßencafés und Restaurants mit Außenbewirtschaftung. „Gottseidank“, sagt der Geschäftsführer der Touristik- und Marketing- GmbH, Markus Herrmann. Er sei „froh über diesen Schritt, froh darüber, dass die Stadt wieder belebt ist“.

Dass dies reibungslos funktioniert, dafür ist auch Carmen Bäuml im Einsatz, bei der T&M für die Gastronomie zuständig. Sie kümmert sich vor allem um unbürokratische Lösungen, wenn im Außenbereich mehr Platz nötig ist, um gleich viel Tische wie zuvor aufzustellen. „Alle sind