Mehr Abstand beim Abitur

Schwäbisch Gmünd

Die schriftlichen Abiturprüfungen haben begonnen. Den Anfang in Gmünd bildeten die Abschlussprüfungen in Spanisch und Italienisch. Trotz der Corona-Pandemie und den vorgegebenen Hygienemaßnahmen rechnen die Schulleiter der allgemeinbildenden Gmünder Gymnasien mit normal ablaufenden Abiturprüfungen.

Sechs Schüler des Hans-Baldung-Gymnasiums (HBG) und des Parler-Gymnasiums (PG) traten am Montag zur ersten Prüfung in Italienisch beziehungsweise Spanisch an. „Wir haben vier Schüler in der Parler-Halle, die für 40 Schüler bestuhlt ist“, berichtet Thomas Eich