Wenn auf dem Wochenmarkt die Blase drückt

Notdurft Kritik an zu wenig Toiletten und Sauberkeit. Stadt verweist auf „Nette Toilette“.

Schwäbisch Gmünd. Kerstin U. ist sauer. Zweimal in der Woche verkauft die junge Frau an einem Stand auf dem Gmünder Wochenmarkt Obst und Gemüse. Was zu ihrer Verärgerung führt: die Notdurft. Seit die Volkshochschule der Corona-Krise wegen geschlossen ist, sei es schwierig, eine saubere Toilette zu finden, sagt U.. Dies sowohl für die Kunden des Wochenmarktes als auch für die Marktbeschicker und deren Mitarbeiter.

Dass dies bereits Thema im Gmünder Gemeinderat war, weiß Kerstin U.. SPD-Stadträtin Sigrid Heusel war von Wochenmarktbesuchern angesprochen worden, dass die Toilettensituation ein