Kakis und Kakteen vom Riesrand

Lauchheim-Röttingen

In dem kleinen Dorf Röttingen am Rande des Rieskraters ist das Klima rau. Etwas außerhalb des Orts, inmitten der Heiden, die so typisch für die Region sind, ist die Gärtnerei von Hans Graf ein Blickfang. Dort stehen zwei große Gewächshäuser, gesäumt von Palmen und Sträuchern im Außenbereich. Hans Graf züchtet dort hauptsächlich Kakteen und andere exotische Gewächse. Unter den hunderten Pflanzenarten, die dort wachsen, sind auch viele, die man auf dem Teller genießen kann. Einige davon stellt Hans Graf bei einer kulinarischen Führung durch seine Gärtnerei vor.

Graf ist schon seit vielen Jahrzehnten Gärtner.