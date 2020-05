Freibadgäste kommen in Schichten

Schwäbisch Gmünd

Dass die Gaststätten am Montag wieder geöffnet haben, war für Oberbürgermeister Richard Arnold der „Schlüssel zur Rückkehr des Lebens in die Stadt“. Dies sagte er am Mittwoch im Verwaltungsausschuss. Bei der Öffnung sei nicht gepöbelt worden, auch nicht gedrängelt. Deshalb wolle die Stadt diesen Weg „zügig, aber mit Augenmaß weitergehen. Dazu gehören für Arnold die Freibäder, kulturelle Veranstaltungen, Sportstätten, Kindertagesstätten, Trauungen und Reisen.

Freibäder: In Nordrhein-Westfalen hätten die Bäder