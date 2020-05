Kämpfer für Frieden und Gerechtigkeit

Geschichte Der Friedenskämpfer und Pfarrer Otto Umfrid starb vor 100 Jahren, am 23. Mai 1920. Seine vier letzten Lebensjahre verbrachte er in Lorch und wird nun hier gewürdigt.

Im Jahr 1914 wurde Otto Umfrid für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Am 23. Mai 1920 starb der pensionierte Pfarrer, der seine letzten vier Jahre in Lorch verbrachte. Das will die Stadt an seinem 100. Todestag würdigen. Am Samstag wird eine Plakette an Umfrids damaligem Wohnhaus angebracht, in der Kirchstraße 8.

Am 27. Mai 1920 erscheint in der Lorcher Zeitung eine Todesanzeige. Darin trauert Julie Umfrid um ihren „lieben Mann“. Gemeinsam haben sie mit zwei ihrer vier Kinder ab 1916 in Lorch gewohnt. „Wahrscheinlich, weil viele Städter damals zum Ruhestand in den Luftkurort Lorch zogen“, vermutet Manfred