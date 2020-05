Essinger Sommer ohne Feste

Essingen. „Wir Essinger sind feierfreudig“, sagt Bürgermeister Wolfgang Hofer. Doch in diesem Jahr hat die Corona-Krise der Gemeinde an der Remsquelle einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Bürgermeister hat alle Veranstaltungen in Essingen und Lauterburg bis August abgesagt, wie er auf Anfrage dieser Zeitung informiert.

„Am vorvergangenen Sonntag startete vor einem Jahr die Remstal-Gartenschau, und wir hatten richtig viel Programm“, sagt Hofer wehmütig. Der Kontrast zur aktuellen Situation sei „krass“, denn ein Fest mit mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern ist aktuell undenkbar.

Keine Hocketse,