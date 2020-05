Mögglinger beteiligen sich rege

Mögglingen. Was ist das Besondere an Mögglingen? Was ist gut, wo gibt’s Handlungsbedarf? Fragen wie diese konnten alle Mögglinger bis 17. Mai bei einer Fragebogenaktion beantworten. Zum Hintergrund: Ende vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat Mögglingen beschlossen, ein Leitbild für die Gemeinde aufzustellen, um damit einen Fahrplan für die Gemeindeentwicklung in den kommenden Jahren zu erarbeiten.

Wie Carina Killer vom zuständigen Büro „Immakomm Akademie“ auf Nachfrage mitteilt, haben 330 Personen an der Befragung teilgenommen. Hinzu kämen rund 15 schriftlichen Fragebögen. „So können wir von fast 350 Fragebögen