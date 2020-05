Freie Meinung auf Zetteln – in Worten – in Liedern

Schwäbisch Gmünd. „Das klappt doch mit der Demokratie in dieser Stadt“, findet eine Passantin am Samstagvormittag. Zunächst hat die Frau auf dem Marktplatz mit großem Interesse die Statements studiert, die Ina Neufeld, Steffen Suer und ihre Helfer an eine dreifache Wäscheleine pinnen. Die gedruckten seien in dieser Woche per Mail gekommen, erklären die Organisatoren. und freuen sich, dass trotz beginnenden Nieselwetters etliche Besucher weitere Botschaften schreiben, die erklären, warum sie für die Mund-Nase-Maske und für die Hygieneauflagen zur Eindämmung von Corona sind.

Keine hundert