Hilfe für verzweifelte Eltern

Schwäbisch Gmünd

Die alleinerziehende Mutter ist mit ihrem Latein am Ende, als sie morgens um 8 Uhr bei Barbara Herzer vom Gmünder Amt für Familie und Soziales anruft und erzählt: Nachts arbeitet sie im Homeoffice, tagsüber zieht sie mit ihrem siebenjährigen Sohn durch den Wald, gestaltet ein Experimentlabor am Bach, spielt Fußball mit ihm – oder versucht es zumindest. Doch er will nur noch eines: in die Schule. Ein Wunsch, den sich die beiden teilen. Doch für Zweitklässler gibt es aktuell wegen der Corona-Pandemie noch keinen Unterricht. Daran kann auch Barbara Herzer nichts ändern.