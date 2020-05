Vincent Sadler kommt zur Normannia

Fußball-Verbandsligist Normannia Gmünd meldet seine erste externe Neuverpflichtung zur neuen Saison. Es ist Vincent Sadler (18), ein großgewachsener Innenverteidiger von der U 19 des Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach, den der sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter, vorstellte.

Sadler stand diese Saison bereits im 3. Liga Kader der SG Sonnenhof. Momentan ist er fester Bestandteil des Drittligakaders, trainiert dort konstant mit und wird im Saisonendspurt auch komplett bei der Mannschaft der SG in der dritten Liga sein. Als Innenverteidiger in der U19 hat er diese Saison in 15 Spielen sechs Tore erzielt.

Fichter hat eine klare