Anlaufstelle: Handel und Gastronomie

Angebot Der Gmünder Handels- und Gewerbeverein und die Touristik und Marketing GmbH bieten gemeinsam Informationen im neuen W-Punkt in der Hofstatt 5.

Schwäbisch Gmünd

Bedienungen im Café oder Restaurant müssen in Zeiten der Corona-Pandemie einen Mund-und-Nasenschutz tragen. Schutzvisiere aus Plastik reichen nicht aus. Diese und andere Informationen für Händlern und Gastronomen halten Carmen Bäuml und Simone Klaus derzeit bereit. Die beiden haben den W-Punkt in der Gmünder Hofstatt 5 frisch bezogen und sind an zwei Tagen pro Woche die direkten Ansprechpartner, wenn es Fragen rund um die Themen Handel, Dienstleistung und Gastronomie gibt.

Eigentlich, erklärt Simone Klaus, die über den Gmünder Handels- und Gewerbeverein (HGV) angestellt ist, hätte der W-Punkt schon früher eröffnet