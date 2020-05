Stadt braucht weniger Energie

Gemeinderat Verwaltung stellt am Mittwoch den Energiebericht für das Jahr 2018 vor. Stadt sieht mehr Einsparpotenziale.

Schwäbisch Gmünd. Die Stadt Gmünd hat im Jahr 2018 etwa 71 000 Euro weniger für Energie ausgegeben als im Vorjahr. Damit verringern sich die Kosten um etwa vier Prozent auf 1,89 Millionen Euro. Dafür gibt es mehrere Gründe.

DieWitterung war 2018 so, dass die Stadt ihre Gebäude nicht so intensiv beheizen musste wie in den Vorjahren. Die Stadt benötigte 17300 Megawattstunden weniger und sparte vier Prozent ein. Die Heizkosten lagen damit bei 1,058 Millionen Euro. Seit 1996 hat sich der Energiebedarf für die Heizung um 5200 Megawattstunden verringert.Die Stadt benötigt auch weniger Strom. Der Verbrauch sank um etwa zwei