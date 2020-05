Verkaufsrekorde trotz Pandemie

Ellwangen

Seit 2016 ist der Ellwanger Einzelhändler Pentagon Sports Stammgast in einer ganz besonderen Liste: Das Finanzmagazin Focus Money kürt seit einigen Jahren die 500 schnellst wachsenden Unternehmen im Land. „Wir lagen in der Vergangenheit im Schnitt zwischen Platz 35 und 39“, erzählt Gründer und Geschäftsführer Richard Badal. 2017 zeichnete sogar die Financial Times die Ellwanger als eines von 1000 wachstumsstärksten Firmen in Europa aus. „Ende April 2020 hat uns die Computer-Bild zu den besten 250 Shops in Deutschland gewählt“, so Badal. „Das freut uns natürlich