Mehr Verkehr durch Gügling-Anschluss?

Heubach

Der Bau der Nordumfahrung Heubach wird jetzt immer wichtiger, das sagt Bürgermeister Frederick Brütting auch vor dem Hintergrund möglicher Veränderungen im Bereich des Schwerlastverkehrs. Eine Straßenbaumaßnahme im Schwäbisch Gmünder Industriegebiet Gügling könnte sich nämlich auf den Verkehr in Heubach auswirken. Ein Ingenieurbüro plant derzeit den Anschluss des Gügling auf direktem Weg an die Ortsumfahrung Bargau. Damit könnte ein Teil des Firmenverkehrs vom Gügling in Zukunft über eine Nordumfahrung Heubach zur vierspurigen B 29 bei Mögglingen gelangen.