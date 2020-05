Gmünd will bezahlbaren Wohnraum schaffen

Kommunalpolitik Stadt will bei neuem Baurecht Mietzins senken. Bauausschuss diskutiert.

Schwäbisch Gmünd. Die Stadt Schwäbisch Gmünd will mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dazu will die Stadt für private und für städtische Grundstücke Bebauungspläne mit Bedingungen erstellen, die Investoren Wohnungsbau ermöglichen. Die Bebauungspläne enthalten Eckdaten, die in Teilen niedrige Mieten und günstige Kaufpreise festlegen.

Die Stadt reagiert damit auf die zunehmende Nähe zur Landeshauptstadt und zur Region Stuttgart, die die „Attraktivität der Region und der Stadt Gmünd enorm gesteigert“ habe. Dies habe dazu geführt, dass das Wohnungsangebot vor