Spaziergänger hinterlassen ärgerliche Spuren

Waldstetten. Merklich gestiegen ist die Zahl der Spaziergänger und Radler in Coronazeiten, stellt Michael Weber als Waldstetter Landwirt fest. Weil von denen offenbar nicht allen das angemessene Verhalten in der Natur geläufig ist, nutzte der Gemeinderat die Bürgerfragestunde in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Stuifenhalle zu einem Appell an Spaziergänger und Radler. Denn mittlerweile gebe es regelrechte, von Spaziergängern geschaffene Trampelpfade über Wiesen, andere ließen Drachen von frisch eingesäten Feldern aus steigen und Radler seien übers Maisfeld gefahren. Außerdem sei beim Einbringen der Silage verschiedenster