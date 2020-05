Wohnprojekt in der Heubacher Hornbergstraße auf dem Weg

Heubach

Grundsätzlich waren sich die meisten Gemeinderäte am Dienstagabend einig: Wohnraum ist gefragt und es ist gut, wenn eine freie Fläche innerorts bebaut werden soll. Zuvor hatten sie sich bei einem nicht öffentlichen Termin die Situation vor Ort angeschaut. Dabei kamen Fragen auf. Ist das geplante Wohnhaus zu groß? Gib es dadurch mehr Verkehr? Und: Brauchen wir einen Bebauungsplan?

Worum geht’s?

Auf einer Fläche am Ende der Hornbergstraße, zwischen Stuifen- und Hohenstaufenstraße, will die Immobilienfirma Geist Invest einen Neubau mit 18 Wohneinheiten samt Tiefgarage verwirklichen. Die bestehenden beiden Gebäude in der Hornbergstraße