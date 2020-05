Sanierung der Schule ist bislang günstiger als geplant

Leinzell. Zufriedene Gesichter gab’s am Dienstag in der Leinzeller Kulturhalle. Die Gemeinderäte um Bürgermeister Ralph Leischner vergaben in einem ersten Paket über 50 Prozent aller anstehenden Arbeiten der Generalsanierung am Schulzentrum. Gegenüber der Kostenberechnung von rund 3,2 Millionen Euro lagen die Angebote insgesamt bei rund 2,7 Millionen Euro. „Das tut uns gut“, kommentierte Bürgermeister Leischner erfreut. Mit der Sanierung wird noch vor den Sommerferien unter der Federführung der SSM-Architekten gestartet. An ihrer Seite die Fachingenieure der Büros Beirle und Streit.

