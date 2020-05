„Baustein für den lokalen Klimaschutz“

Gemeinderat Das Nahwärmenetz in Heubach Nord nimmt am Dienstagabend die nächste Hürde.

Heubach. Die Rohre liegen schon bereit: Auf dem Gelände nördlich der Einmündung der Böbinger Straße in die Nordrandstraße, auf einer freien Fläche Richtung Klotzbach, entsteht eine Heizzentrale samt Blockheizkraftwerk.

Dieses ist Teil des neuen Nahwärmenetzes im Heubacher Norden. Die Gasversorgung soll über eine Druckleitung aus der Biogasanlage Beiswang erfolgen. Durch die Heizzentrale sollen die angrenzenden Gebiete, also das Gewerbegebiet Böbingen Süd samt dem Bauhof der Stadt Heubach sowie das ehemalige Triumph-Areal in Heubach, mit Nahwärme versorgt sowie Strom in das öffentliche Netz eingespeist werden.

Positives Projekt

Den