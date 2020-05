Keine Wertung für den Ostalb-Laufcup 2020

Noch kein einziger der insgesamt sieben Landschaftsläufe des Ostalb-Laufcups konnte bislang in diesem Jahr ausgetragen werden. Da macht es keinen Sinn mehr, eine Teilnehmerwertung für die Serie durchzuführen. Das Organisationsteam hat deshalb beschlossen, in diesem Jahr sowohl auf eine Teilnehmerwertung im Rahmen der Ostalb-Laufcup-Serie also auch auf das Highlight, die Läuferparty im Gutenberg-Kasino der Schwäbischen Post, zu verzichten.

„Das ist angesichts der Situation, in der wir gerade leben, der richtige und ein vernünftiger Weg“, sagt Patrick Müller. Der Vorsitzende des SV Lippach war im Frühjahr einer der ersten, der